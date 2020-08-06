В деле "Нового величия" не нашли провокации со стороны силовиков

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы посчитал, что признанные виновными в создании экстремистского сообщества фигуранты так называемого дела "Нового величия" не были спровоцированы сотрудниками правоохранительных органов, следует из приговора по делу.

"Суд считает недоказанными показания подсудимых о провокации со стороны Константинова", - говорится в приговоре судьи Александра Маслова.

Александра Константинова, который участвовал в чатах "Нового величия" под именем "Руслан Д.", сторона защиты называла провокатором правоохранительных органов, внедренных в компанию активистов.

В четверг суд признал семерых подсудимых по делу "Нового величия" виновными в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). В настоящее время оглашение приговора продолжается, наказание для фигурантов суд озвучит позднее.

Как установило следствие, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство.