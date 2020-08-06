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Трое фигурантов дела "Нового величия" получили реальные сроки

Трое фигурантов дела "Нового величия" получили реальные сроки
Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев в Люблинском районном суде
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы приговорил к наказанию от четырех лет лишения свободы условно до семи лет колонии семерых фигурантов так называемого дела "Нового величия", признанных виновными в создании экстремистского сообщества.

Согласно приговору судьи Александра Маслова, Вячеслав Костыленков получил семь лет колонии общего режима, Петр Карамзин - шесть с половиной лет, Вячеслав Крюков - шесть лет. Максим Рощин, Дмитрий Полетаев, Мария Дубовик и Анна Павликова - шесть с половиной, шесть, шесть и четыре года лишения свободы условно.

Кроме того, суд назначил ряду фигурантов дополнительное наказание в виде запрета на размещение различных данных в интернете и назначил осужденным ограничение свободы.

Карамзину, Крюкову и Рощину суд сохранил меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, Полетаева освободил из-под стражи без меры пресечения, остальным четверым отменил домашний арест.

Приговор соответствует тем срокам, которое ранее запросило гособвинение, за исключением Полетаева (просили 6,5 лет условно) и Костыленкова ( просили 7,5 лет колонии общего режима).

В четверг суд признал семерых подсудимых по делу "Нового величия" виновными в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Как установило следствие, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемых не были спровоцированы сотрудниками правоохранительных органов. Защита называла Александра Константинова, который участвовал в чатах "Нового величия" под именем "Руслан Д.", внедренным провокатором.

Новое величие

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