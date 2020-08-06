В РФ заметили рост спроса на медицинский туризм после пандемии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Спрос на медицинский туризм вырос во время пандемии, загрузка санаториев быстро восстановилась после снятия ограничений в регионах, сообщила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

"Мы видим спрос на оздоровление в России, загрузка санаторно-курортных учреждений быстро восстанавливалась после снятия ограничений в регионах. Это связано с тем, что часть из них предоставляет услуги, необходимые некоторым гражданам в ежегодном режиме. И часть нуждается в реабилитации после коронавируса", - сказала она на пресс-конференции в четверг.

Лысенкова отметила, что коронавирус - это инфекция верхних дыхательных путей, а в России как раз много курортных предложений, ориентированных на решение именно таких проблем со здоровьем.

"Поэтому у многих до конца года запланированы поездки в санатории, которые занимаются восстановлением здоровья после таких болезней. В этом году небывалый спрос на уральские возможности - санатории Башкирии. Традиционно популярны Минеральные воды, Азовское, Черноморское побережья, Краснодарский край, Подмосковье", - сказала она.

Лысенкова добавила, что в РФ существуют два направления - медицинский и санаторно-курортный туризм. "Эти сегменты формировались десятилетиями. В России уникальные природные ресурсы, медицинские комплексы и высококвалифицированный персонал, который трудится в этой сфере", - заявила она.

Эксперт подчеркнула, что у России огромный потенциал в развитии медицинского и санаторно-курортного туризма, но есть много вопросов, которые надо совместно решать государству и бизнесу.

"Ростуризм прорабатывает решение по стимулированию строительства новых санаторно-курортных предприятий и модернизации существующих. Нами разработаны законодательные инициативы по выводу на рынок льготного финансирования для инвесторов. Уже со следующего года будет доступно получение льготного кредитования", - рассказала она.

Лысенкова также отметила, что медицинский и оздоровительный туризм - это общемировой тренд, который набирает популярность. "Прогнозируется, что к 2025 году оборот в сфере медицинского туризма достигнет и превысит 3 трлн долларов. Россия может завоевать увесистую долю этого рынка, хотя пока наша страна в самом начале пути. Важно популяризировать медицинский туризм в России, в том числе и на мировой арене", - заключила она.