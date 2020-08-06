Российская "дочка" Chanel попала под проверку ФТС

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Таможенные органы РФ с 2019 года проводят проверку в отношении российской "дочки" производителя и продавца люксовых товаров Chanel, сообщило ООО "Шанель" в своем отчете.

Таможенников заинтересовали дивиденды компании, выплаченные в 2017-2018 годах: на их сумму (более 3 млрд рублей) или ее часть может быть скорректирована таможенная стоимость товаров, которые "Шанель" ввезла в РФ, сказано в отчете.

"С апреля 2019 года в отношении компании проводится камеральная таможенная проверка. Основываясь на устных пояснениях представителей таможенных органов, а также исходя из характера дополнительно запрашиваемой информации и документов, есть основания полагать, что таможенные органы могут скорректировать таможенную стоимость товаров, ввозимых компанией на территорию РФ, посредством включения в таможенную стоимость таких товаров (части) дивидендов, выплаченных ООО "Шанель" его участникам в 2017-2018 годах", - говорится в отчетности компании.

Ее руководство полагает, что обязательства по налогам рассчитываются в соответствии с действующим законодательством, но есть риск, что контролирующие органы займут иную позицию, предупредила "Шанель" в отчете. При этом риск уменьшения экономических выгод компания оценила как маловероятный.

ООО "Шанель" является эксклюзивным продавцом товаров Chanel в РФ (косметики и парфюмерии, ювелирных изделий, часов, одежды и аксессуаров). Владельцами компании являются французские Chanel (99%) и Chanel Parfums Beaute (1%).

В 2017 году "Шанель" выплатила своим владельцам 2,05 млрд рублей, в 2018 году - 1,17 млрд рублей, свидетельствуют данные компании в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс" (соответствующая строка отчетности отображает не только дивиденды, но и другие платежи по распределению прибыли в пользу собственников). В предыдущие годы выплаты также были сопоставимы - 1,994 млрд рублей в 2016 и 1,139 млрд рублей в 2015 году. В 2019 году дивиденды не выплачивались.

Как связаны дивиденды и таможенное оформление товаров, из отчета "Шанель" не ясно. В пресс-службе ФТС на запрос "Интерфакса" ответили, что таможенные органы не вправе разглашать информацию, составляющую государственную, коммерческую, налоговую, банковскую и иную охраняемую законодательством тайну, информация в привязке к конкретному участнику ВЭД не может предоставляться третьим лицам.

"Шанель" - крупнейший в России иностранный luxury-ритейлер (из числа компаний, работающих в РФ самостоятельно), следует из данных "СПАРКа".

В 2019 году выручка ООО "Шанель" по РСБУ снизилась на 4,7%, до 13,09 млрд рублей (в 2018 году рост выручки составлял 2,2%).

Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 94,3 млн рублей против 223 млн рублей в 2018 году (в 2015-2017 годах прибыль была намного больше - 1,58 млрд рублей, 2,1 млрд рублей и 1,11 млрд рублей соответственно).