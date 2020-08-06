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Подсветку телебашни в Петербурге отключат после трагедии в Бейруте

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Подсветку телебашни в Санкт-Петербурге отключат в знак траура по погибшим в результате мощного взрыва в Бейруте, сообщает пресс-служба администрации губернатора в четверг.

"Сегодня с 23 часов и до 4 утра пятницы будет отключена подсветка телевизионной башни на Аптекарской набережной. На пять часов будут обесточены 644 светильника, которые расположены в виде светящихся колец на ярусах телебашни. Работать будут только сигнальные огни", - говорится в сообщении.

Ранее в петербургском Доме национальностей был открыт временный мемориал памяти жертв взрыва в Бейруте. В фойе здания размещены фотографии ливанской столицы, где город показан до и после трагедии. В книге соболезнований желающие могут написать слова поддержки в адрес народа Ливана. Сделать это можно будет 7 и 8 августа, с 9.00 до 20.00. Затем книга соболезнований будет передана официальным представителям Ливанской республики.

Взрывы, один из которых был особенно мощным, произошли во вторник в порту Бейрута. Нанесены повреждения зданиям на половине городской территории, 300 тыс. горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд. Считается, что взорвалось большое количество хранившейся несколько лет на складе в порту аммиачной селитры.

Поступили данные о минимум 130 погибших и о более чем 5 тыс. получивших ранения людях.

Взрывы в порту Бейрута

Хроника 04 – 06 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Петербург Бейрут

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