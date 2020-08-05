Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 05.08В России 866 627+5 204В мире 18 540 119+257 911

Взрыв в Бейруте оставил без крова 300 тысяч человек

Взрыв в Бейруте оставил без крова 300 тысяч человек
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мощнейший взрыв, произошедший днем ранее в Бейруте, нанес повреждения зданиям на половине городской территории, сообщил в среду губернатор ливанской столицы Марван Аббуд.

По сообщению западных СМИ, он также сказал, что 300 тысяч горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается в $3 млрд. Взрыв был такой силы, что волну от него ощутили даже на Кипре, который находится более чем в 200 км от ливанской столицы.

Поступили данные о минимум 100 погибших и о более чем 4 тыс. раненых.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута во вторник стала детонация 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры. Она была конфискована таможенными службами в 2014 году.

Как сообщалось, в представительстве Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) в Новороссийске отметили, что взорвавшаяся селитра могла быть конфискована шесть лет назад с молдавского судна RHOSUS.

Судно под флагом Молдавии) задержали "из-за выявленных инспекторами портового контроля грубых нарушений правил эксплуатации, а также невыплаты заработной платы экипажу". Отмечается, что российский экипаж в дальнейшем был репатриирован на родину.

Ранее сообщалось, что владельцем сухогруза на момент ареста в порту являлась кипрская компания Teto Shipping.

Взрывы в порту Бейрута

13
Хроника 04 – 05 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Бейрут

Новости по теме

Новости

Молодые инвесторы начали выбирать биткойны, возрастные - золото

Взрывы в Бейруте

Эксперты сочли пиротехнику причиной разрушительных взрывов в Бейруте

Взрывы в Бейруте

Федерация транспортников рассказала о происхождении селитры в Бейруте

Федерация транспортников рассказала о происхождении селитры в Бейруте
Взрывы в Бейруте

МЧС направит в Ливан мобильный госпиталь и врачей

Взрывы в Бейруте

Число жертв взрывов в Бейруте достигло 100 человек

Взрывы в Бейруте

Россия готовит гуманитарную помощь Ливану после взрывов в Бейруте

Россия готовит гуманитарную помощь Ливану после взрывов в Бейруте

Нефть подешевела, несмотря на данные API о снижении запасов в США

Что случилось этой ночью: среда, 5 августа

Взрывы в Бейруте

Источник CNN в Пентагоне опроверг слова Трампа об "атаке" на Бейрут

Источник CNN в Пентагоне опроверг слова Трампа об "атаке" на Бейрут
Взрывы в Бейруте

Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');