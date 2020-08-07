Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:33Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 089 364+278 972

Пассажиров без масок в Подмосковье оштрафовали на 870 тыс. руб. за 3 дня

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Более 170 человек, которые пользовались железнодорожным транспортом без масок, оштрафованы в Московской области за три последних дня, сообщает телеграм-канал министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За три дня более двух тыс. предупреждений получили пассажиры железнодорожных станций Подмосковья за проезд без масок, 174 человека привлекли к административной ответственности на общую сумму 870 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество нарушений масочного режима выявили на станциях "Серпухов", "Голицыно" и "Люберцы-1".

Подмосковный Минтранс совместно с транспортной полицией усилил контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Подмосковья со вторника, 4 августа. Проводятся рейды на железнодорожных станциях, пересадочных узлах, вокзалах и непосредственно в транспорте Московской области.

Кодекс об административных правонарушениях Подмосковья позволяет оштрафовать нарушителя масочного режима на пять тыс. руб.

Ношение масок в общественном транспорте является обязательным в области с 12 мая.

Подмосковье

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Завершено расследование "дела Голунова"

Завершено расследование "дела Голунова"

Предприниматели заявили о личных трагедиях из-за отсутствия авиасообщения между РФ и ФРГ

Россияне купили десятки тысяч смартфонов с поддержкой 5G

Депутат Госдумы Тайсаев заразился коронавирусом

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен 5 241 новый заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен 5 241 новый заболевший коронавирусом

Более 10 тыс. крымчан рискуют лишиться своих машин в ближайшее время

Более 10 тыс. крымчан рискуют лишиться своих машин в ближайшее время
Дело Михаила Абызова

Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей

Установлена личность ликвидированного в Ингушетии боевика

В Генштабе назвали российскую стратегию "активной обороной"

Генштаб обвинил Вашингтон в разрушении стратегической стабильности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');