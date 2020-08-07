Пассажиров без масок в Подмосковье оштрафовали на 870 тыс. руб. за 3 дня

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Более 170 человек, которые пользовались железнодорожным транспортом без масок, оштрафованы в Московской области за три последних дня, сообщает телеграм-канал министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За три дня более двух тыс. предупреждений получили пассажиры железнодорожных станций Подмосковья за проезд без масок, 174 человека привлекли к административной ответственности на общую сумму 870 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество нарушений масочного режима выявили на станциях "Серпухов", "Голицыно" и "Люберцы-1".

Подмосковный Минтранс совместно с транспортной полицией усилил контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Подмосковья со вторника, 4 августа. Проводятся рейды на железнодорожных станциях, пересадочных узлах, вокзалах и непосредственно в транспорте Московской области.

Кодекс об административных правонарушениях Подмосковья позволяет оштрафовать нарушителя масочного режима на пять тыс. руб.

Ношение масок в общественном транспорте является обязательным в области с 12 мая.