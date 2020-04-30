Ношение медицинских масок в Подмосковье станет обязательным

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими", - приводятся в сообщении слова губернатора области Андрея Воробьева.

Накануне, 29 апреля, подмосковный губернатор заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений коронавирусом. "На плато мы вышли... наверное, это плато. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем (на плато - ИФ) какое-то время стоять. Потом снижение продолжится", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

Днем ранее, 28 апреля, сообщалось, что ограничительные меры, введенные в Подмосковье в связи с ситуацией с коронавирусом, продлены до 11 мая.

В каких еще регионах РФ вводят "масочный" режим

Ранее в четверг стало известно, что надевать маски при выходе из дома также обязали жителей Краснодарского края. "Особый "масочный" режим вводится с 30 апреля. Решение принято по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора. Все, кто выходит в магазин, аптеку, на работу - должны быть в масках", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба.

Кроме того, строгий "масочный" режим накануне майских праздников был введен в ряде регионов Поволжья. Граждан обязали надевать маски при появлении в общественных местах. Подобное решение приняли власти Башкирии, Саратовской, Нижегородской областей, Удмуртии, Мордовии и других регионов.