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На заводе в Старом Осколе погибли двое рабочих

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Старом Осколе началась доследственная проверка в связи с гибелью двух рабочих, которые ремонтировали цистерну с цинком на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК, входит в "Металлоинвест"), сообщили в СК Белгородской области. Они задохнулись, следует из пресс-релиза ОЭМК.

Трагедия произошла 6 августа вечером. Два сотрудника подрядных организаций и газовщик шахтной печи фабрики окомкования и металлизации ОЭМК ремонтировали цистерну системы десульфуризации смешанного газа, в которой хранился оксид цинка. При выгрузке оксида все трое "по неустановленной причине оказались в зоне с непригодной для дыхания атмосферой", говорится в пресс-релизе предприятия.

По данным СК, рабочие должны были замерить температуру и уровень кислорода в цистерне. "В процессе работы измерительный прибор упал в резервуар, при попытке достать его оба работника погибли", а пытавшийся оказать им помощь третий работник потерял сознание, но ему вовремя помогли спасатели.

Рабочий ОЭМК и один из подрядчиков погиб на месте, констатировали врачи скорой помощи. Третий пострадавший доставлен в реанимацию Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ.

Обстоятельства случившегося расследует специальная комиссия, сообщили в ОЭМК.

"Оскольский электрометаллургический комбинат" - крупнейшее в России предприятие по производству прямовосстановленного железа и железорудных окатышей. ОЭМК производит более 1 млн тонн сортового проката (SBQ) в год.

Основными потребителями этой продукции являются предприятия автомобильной промышленности, она используется для производства наиболее ответственных и высоконагруженных узлов и агрегатов автомобиля, таких как валы двигателей и коробок передач, шестерни, зубчатые колеса, детали рулевого управления, тяги, стойки и пружины амортизаторов.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является Алишер Усманов.

Старый Оскол Металлоинвест ОЭМК СКР Белогородская область

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