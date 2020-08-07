Петербуржцы, избившие в метро нигерийцев, получили условные сроки

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга признал виновными местных жителей Владимира Карпушина и Вадима Крашенинникова в стрельбе и драке в метро с приезжими из Африки, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Оба фигуранта получили по 2,5 года условного заключения, следует из пресс-релиза.

Конфликт 22-летнего Карпушина и 19-летнего Крашенинникова с двумя гражданами Нигерии Афолаби и Тойе произошел в ночь на 2 марта 2020 года. Суд установил, что фигуранты были пьяны и имели "стойкие антиобщественные установки, основанные на принципах нетерпимости к лицам других рас и национальностей". В вагоне метро, следующего от "Девяткино" к "Академической", Крашенинников выстрелил из газового пистолета в сторону двух темнокожих мужчин, конфликт продолжался по пути следования до следующей станции. После фигуранты избили Афолаби и Тойе.

Выбросив пистолет на платформу, Карпушин и Крашенинников скрылись.

Действия фигурантов были квалифицированы как хулиганство.