Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико посоветовал россиянам осенью привиться от гриппа и пневмококковой инфекции.

"К наступающему осенне-зимнему периоду надо готовиться в плане здоровья особенно серьезно. Опасность заболеть пневмонией и различными вариантами гриппа никуда не исчезла, поэтому людям, особенно страдающим хроническими заболеваниями, рекомендована сочетанная иммунизация против гриппа и пневмококковой инфекции", - сказал "Интерфаксу" Брико.

Он пояснил, что сочетанная иммунизация - это сочетаемые между собой профилактические прививки. "Они одновременно закладывают фундамент специфической невосприимчивости сразу к нескольким опасным инфекционным заболеваниям", - сказал Брико.

Он отметил, что осенне-зимний период в этом году будет значительно отличаться от предыдущих наличием коронавируса.

По его словам, вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции не предупреждает заражение коронавирусом, но "в случае коинфицирования этими вирусами заболевание будет протекать гораздо легче".

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.

Также на ситуацию влияет формирование организованных коллективов детей и взрослых, уточнил он. "Дети идут в школу, в детские сады - происходит перемешивание коллективов, создаются условия для распространения возбудителя. Люди продолжают работать, а значит, активно контактировать между собой... Соблюдение дистанции, ношение масок, мытье рук и вакцинация становятся не менее важными, чем раньше", - сказал Брико.

Он отметил, что благодаря вакцинации от гриппа за последние десятилетия в России удалось значительно снизить заболеваемости и смертность от этой инфекции. "Так, в период с 2006 по 2019 год заболеваемость гриппом снизилась почти в 10 раз, а если смотреть с 1999 года, то в 190 раз", - уточнил Брико.