Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения России и потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75%. Это следует из списка поручений президента, опубликованного на сайте Кремля.

Правительство должно подготовиться к мероприятиям по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимний период до 1 октября.

Также ему поручено обеспечить вакцинацию от COVID-19 после госрегистрации соответствующей вакцины. Чиновники должны будут обеспечить достаточность производства и поставок на рынок российских лекарств от ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Путин также поручил правительству провести диспансеризацию без очередей и бесплатную вакцинацию от гриппа. В частности, он рекомендовал создать возможность для дистанционной записи на медосмотры и прививки и обеспечить при необходимости перевозку людей к месту проведения диспансеризации или вакцинации.

Он также поручил властям регионов заняться санитарно-гигиеническим просвещением населения и проводить разъяснительную работу, привлекая к ней СМИ и общественные организации. Доклад о данной работе должен быть представлен до 15 сентября и после этого каждый месяц. Власти субъектов также получили поручение следить за запасами лекарств и других медицинских изделий в аптеках и больницах.

Правительству также поручено при формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов сделать приоритетом выделение дененг на обеспечение медицинских организаций лекарствами, медицинскими изделиями, включая тест-системы, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и антисептиками, необходимыми для профилактики, диагностики и лечения ОРВИ, в том числе коронавируса.

Министрам и властям регионов президент поручил обеспечить сохранение резерва специализированных коек для лечения коронавирусных больных осенью и зимой 2020-2021 годов. При этом они должны предусмотреть возможность дополнительного развертывания коек в случае необходимости и обеспечить изоляцию потоков больных с разными инфекциями.

Путин также поручил ради сдерживания инфекции расширить применение электронных технологий в сфере здравоохранения для дистанционного взаимодействия врача и пациента.