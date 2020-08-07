Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 097 149+286 757

Крым до сентября продлил запрет на работу хостелов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, продлив запрет на работу хостелов и организацию конференций.

"В пункте 6 слова "1 августа 2020 года" заменить словами "1 сентября 2020 года", - говорится в документе, размещенном на сайте крымского правительства.

Пункт, о котором идет речь, обязывает приостановить деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по размещению гостей в хостелах, по организации конференций и предоставлению некоторых образовательных услуг.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, с 1 июля открылся курортный сезон для россиян - разрешена работа отелей и санаториев.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1410 человек, 16 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму 5 августа - 39.

Крым Сергей Аксенов

Новости по теме

Новости

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Доход Кадырова в прошлом году вырос на 140 млн рублей

Экс-проректор МГУ арестован по делу о преднамеренном банкротстве

Мещанский суд запретил Wheely работать в течение 90 дней

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ

В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Авария на ТЭЦ в Норильске

При ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 снова разлились нефтепродукты

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Российский истребитель перехватил два самолета США над Черным морем

Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян

Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');