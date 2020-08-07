Крым до сентября продлил запрет на работу хостелов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, продлив запрет на работу хостелов и организацию конференций.

"В пункте 6 слова "1 августа 2020 года" заменить словами "1 сентября 2020 года", - говорится в документе, размещенном на сайте крымского правительства.

Пункт, о котором идет речь, обязывает приостановить деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по размещению гостей в хостелах, по организации конференций и предоставлению некоторых образовательных услуг.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, с 1 июля открылся курортный сезон для россиян - разрешена работа отелей и санаториев.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1410 человек, 16 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму 5 августа - 39.