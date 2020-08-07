Экс-проректор МГУ арестован по делу о преднамеренном банкротстве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Суд в Мордовии избрал меру пресечения бывшему проректору МГУ имени М.В.Ломоносова и соучредителю фирмы ООО "Инвест-Альянс" Алексею Гришину по делу о преднамеренном банкротстве.

"Арест на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе СУ СКР по Мордовии. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 291 и ст. 196 УК РФ (мошенничество, дача взяткии преднамеренное банкротство).

Как сообщалось со ссылкой на следствие, в среду Гришин был задержан в Москве и затем доставлен в Саранск.

На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что с января 2018 по декабрь 2019 года Гришин, будучи соучредителем коммерческой организации, вместе с и.о. директора ООО "СДС-Управление строительства" при содействии еще одного соучастника совершили преднамеренное банкротство ООО. При этом кредиторам был причинен ущерб в размере около 183 млн рублей.

Также следствие обвинило Гришина в хищении денег, выделенных на строительство республиканского перинатального центра и стадиона водных видов спорта, в результате чего бюджету Мордовии был причинен ущерб в размере более 4 млн рублей.

Кроме того, Гришин совместно с директором ООО "СДС-Управление строительства" передали начальнику ГКУ "Управление капитального строительства республики Мордовия" взятку в виде бытовой техники и мебели на сумму около 2 млн рублей "за лоббирование интересов ООО "СДС-Управление строительства" при заключении госконтрактов", отмечает следствие.

Сейчас следствие устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемого.

Гришин - бывший проректор МГУ, он занимал эту должность до конца июля этого года. С 2012 по 2016 года был министром строительства Самарской области.