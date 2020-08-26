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Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ имени Плеханова

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Виктор Гришин покинул пост ректора Российского экономического университета имени Плеханова, врио руководителя вуза назначен ректор Государственного университета управления (ГУУ) Иван Лобанов, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

"С 28 августа врио ректора назначен Лобанов Иван Васильевич", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства вечером в среду.

Там подтвердили, что Гришин покинул свой пост, однако причину не уточнили.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гришин ушел с поста ректора РЭУ им. Плеханова, который возглавлял с 2008 года.

Виктор Гришин РЭУ имени Плеханова

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