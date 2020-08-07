Сахарная свекла в РФ в 2020 году оказалась сахаристее прошлогодней

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ начали переработку свеклы нового урожая. Ее сахаристость оказалась выше прошлогодней, что частично компенсирует сокращение посевных площадей в этом году на 19%.

Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, сахаристость свеклы в этом году составляет 16,7% против 15,5% в прошлом году. Масса корня пока на 14% меньше, масса ботвы - на 9%. "Но при достаточной почвенной влаге и солнечной погоде в августе-октябре, а также с учетом более поздней уборки масса корня и сахаристость могут хорошо прирасти, - сказал он. - В результате выход сахара с одного гектара посевов окажется примерно на уровне или чуть ниже прошлого сезона, который был рекордным в большинстве регионов".

Уборка сахарной свеклы пока идет с отставанием от темпов прошлого года. По данным на 7 августа, свекла выкопана с 4,3 тыс. га из общей площади в 927,8 тыс. га и только в Краснодарском крае. Год назад в это время в уборку уже включилась и Орловская область, напомнил эксперт. Накопано 187,5 тыс. тонн против 483,6 тыс. тонн годом ранее. Урожайность с первых убранных полей в этом году чуть ниже - 439,5 ц/га против 444,3 ц/га соответственно.

Как отметил Иванов, и уборка, и переработка свеклы в этом году начались позже, чем в прошлом. Пока работают сахарные заводы только Краснодарского края. К 6 августа было выработано 8,1 тыс. тонн сахара против 44,3 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года.

Иванов также сообщил, что ИКАР сохраняет сделанный ранее прогноз по производству свекловичного сахара в этом году - 5,8-6,4 млн тонн. "Снижение по сравнению с прошлым годом, когда выработка сахара с учетом переработки сиропа и мелассы достигла 7,85 млн тонн, не отразится на обеспечении страны сахаром, - убежден он. - Несмотря на рекордный в истории экспорт сахара из России в 2019/2020 сельхозгоду, запасов сахара, накопленных в предыдущие пять сезонов, вполне достаточно". Более того, он считает, что для их сокращения необходимо продолжать активно экспортировать сахар на все доступные рынки.

По словам Иванова, оптовые цены на сахар продолжают медленно снижаться с пика конца сезона. Так, на заводах юга и Центрального Черноземья они находятся на уровне 29-30,2 рубля за кг. В ближайшие два-три месяца, скорее всего, снижение продолжится, хотя и более умеренными темпами, чем в последние годы. "Это типичное сезонное движение цен в данное время года", - отметил эксперт.