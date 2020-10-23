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ФАС объяснила причины роста цен на сахар

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ФАС России объяснила причины роста цен на сахар в РФ в последнее время, подчеркнув, что дефицита не будет. Как сообщает ФАС, разъяснение сделано во избежание "некорректных трактовок" сообщений о росте цен.

"За последние пять лет, с 2015 года, по сравнению с другими продовольственными товарами потребительские цены на сахар показали отрицательную динамику, - отмечает ФАС. - В сезоне 2019/20 годов цены достигли минимальных семилетних значений. При этом переходящие товарные запасы достигли максимальных исторических значений".

"Низкий уровень цен в 2019 году на сахар и сахарную свеклу, низкая рентабельность производства по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами, а также перепроизводство продукции привели к сокращению посевных площадей, - уточняет ведомство. - Эти факторы, а также неблагоприятные погодные условия, которые значительно сократили урожайность сахарной свеклы, привели, по данным аналитиков, к снижению объема производства сахара в 2020 году".

В РоссииСахарная свекла в РФ в 2020 году оказалась сахаристее прошлогоднейЧитать подробнее

В результате после минимально низких цен в прошлых сезонах текущие цены на сахар восстановились до уровня сезона 2015/2016 годов, во многом из-за роста себестоимости, связанного с неурожаем сахарной свеклы.

"Согласно прогнозным оценкам, собранного урожая сахарной свеклы текущего года будет достаточно для производства необходимого для внутреннего потребления сахара. С учетом переходящих остатков дефицита сахара не ожидается, - отметил замруководителя ФАС России Павел Заборщиков, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Тем не менее, мы продолжаем отслеживать ситуацию на рынке сахара на предмет соблюдения его участниками антимонопольного законодательства и установления экономически обоснованных цен".

Как сообщалось, недавно ФАС выдала предостережения гендиректору группы компаний "Русагро" и финансовому директору компании Sucden в России в связи с сообщениями о возможном дефиците сахара в этом году. Ведомство считает недопустимым поведение, "которое может привести к нарушению антимонопольного законодательства".

"Русагро" опровергло свое заявление о дефиците сахара, пояснив, что термин "дефицит" в комментарии к результатам работы сахарного бизнес-направления за третий квартал этого года использовался неправильно.

По данным Росстата, сахар продолжает лидировать по росту потребительских цен на продовольственном рынке РФ. С начала года он подорожал почти в полтора раза. За неделю с 13 по 19 октября рост цен составил 4%. Подорожание на 5% и более отмечено в 20 регионах.

ФАС

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