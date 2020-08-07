Росрыболовство не поддержало предложения РРПК по реформе отрасли

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Росрыболовство не поддержало предложения Русской рыбопромышленной компании (РРПК) по реформе отрасли, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Минсельхоз.

Речь идет об ответе на письмо, которое РРПК отправила в правительство в июле. Компания отмечала, что, несмотря на "оптимистичную динамику" вылова, показатели отрасли остаются низкими, а ключевой проблемой называла устаревший флот. Для улучшения ситуации она, в частности, предлагала обеспечить мощности строящегося флота инвестиционными квотами на 100% и ограничить с 2034 года освоение квот в исключительной экономической зоне России судами, построенными в РФ, возраст которых не превышает 30 лет.

Кроме того, РРПК выступила за проведение новых аукционов по квотам на наиболее ценные ресурсы (крабы, креветки и др.) и ужесточение критериев применения режима единого сельхозналога и льготной ставки сбора за пользование ресурсами.

Как посчитали в Росрыболовстве, изменение механизма вызовет широкий общественный резонанс в отрасли, создаст неравные конкурентные условия и ущемление прав предприятий, которые не участвовали в распределении. Предложение по ограничению освоения квот судами, срок службы которых не превышает 30 лет, по мнению агентства, требует дополнительной проработки, вопрос необходимо рассматривать с учетом возможностей российских верфей и уже возникших проблем. Так, по данным Росрыболовства, сегодня строительство почти всех судов в рамках инвестиционных квот отстает от графиков.

Изменение механизма предоставления квот вылова крабов в Росрыболовстве также считают нецелесообразным. Как отмечается в отзыве, прошедшие аукционы, которые принесли государству около 142 млрд рублей, значительно увеличили кредитную нагрузку участников рынка. Кроме того, победители торгов заключили контракты на строительство краболовов примерно на 60 млрд рублей. В результате нового изменения правил вылова крабов ряд предприятий будут вынуждены прекратить работу, а участникам рынка, для которых такие квоты являются ключевым источником обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности, это грозит банкротством. Распределение же квот на вылов, например, креветок в инвестиционных целях не даст экономического эффекта, посчитали в Росрыболовстве.

В ведомстве также решили, что вопрос ужесточения критериев применения режима единого сельхозналога требует "серьезной проработки" с привлечением Минфина, Федеральной налоговой службы, а также отраслевого сообщества. При этом в отзыве отмечается, что эффективность налоговых льгот подтверждается ростом объема инвестиций в отрасль с 15,2 млрд рублей в 2014 году до 46,6 млрд рублей в 2019 году.

В целом, прогнозируют в Росрыболовстве, согласно стратегии развития отрасли до 2030 года, ожидается приток частных инвестиций до 613 млрд рублей, валовая добавленная стоимость должна вырасти до 418 млрд рублей.

РРПК – один из лидеров по добыче минтая в РФ и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы, ведет промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Кроме минтая, основным видом промысла является тихоокеанская сельдь.

В настоящее время компания ведет пусконаладочные работы на заводе "Русский минтай", который строится на территории ТОР "Надеждинская" в Приморском крае. Ввод его в эксплуатацию запланирован к 1 сентября. Мощности завода рассчитаны на выпуск до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и другое.

Основным владельцем компании является Глеб Франк (95,43%).