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Посол ЕС в РФ объяснил заболеваемостью закрытые для россиян границы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости коронавирусом в России значительно выше, чем в странах ЕС, возможность открытия границ зависит от динамики пандемии, заявил посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер.

"Напомню, что уровень заболеваемости рассчитывается за последние 14 дней на 100 тыс. населения. На сегодняшний день уровень заболеваемости в странах из этого списка (списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время эпидемии коронавируса - ИФ) и ЕС находится на уровне 16, тогда как в России уровень заболеваемости значительно выше", - сказал Эдерер в интервью "Интерфаксу".

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Он отметил, что также при принятии решения о включении в "белый список" рассматриваются такие факторы, как тенденция к стабилизации или снижению количества заболеваний в стране и принятые для сдерживания коронавируса меры.

Отдельные страны-члены ЕС могут принять решение о закрытии границ даже для граждан стран из "белого списка" или об открытии границ для стран не из "белого списка", а также об установлении режима карантина, однако "странам-членам не следует в одностороннем порядке делать исключения для каких-либо государств без согласования со всеми остальными членами ЕС", подчеркнул Эдерер.

Посол ЕС сообщил, что введенные ограничения на въезд не касаются иностранных студентов, для них сделано исключение, а значит "российские студенты, поступившие в европейские вузы, смогут поехать в ЕС на обучение".

Совет ЕС 7 августа объявил об очередном пересмотре списка третьих стран, из которых можно приезжать в Евросоюз во время эпидемии коронавируса, Россия в него не вошла.

Евросоюз ЕС

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