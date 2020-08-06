Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 06.08В России 871 894+5 267В мире 18 810 392+270 273

Черногория снимет ограничения на въезд для россиян с 7 августа

Прямое авиасообщение между двумя странами пока отсутствует

Черногория снимет ограничения на въезд для россиян с 7 августа
Вид на город Котор
Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Черногория разрешила беспрепятственный въезд россиянам с 7 августа, говорится в твиттере правительства страны.

"С 7 августа граждане России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Канады и Зимбабве смогут въезжать в Черногорию без ограничений", - сообщает правительство.

В начале недели власти Черногории включили Россию в "зеленый" список стран, который подразумевает беспрепятственный въезд на территорию государства без предъявления справки об отсутствии COVID-19 или прохождения карантина.

Как пояснила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в отсутствие прямого авиасообщения эта новость, в первую очередь, заинтересует владельцев недвижимости в Черногории. "Они будут готовы добираться в страну с пересадками. Для обычных людей такие билеты будут слишком дорогими, а сам перелет - неудобным", - сказал она.

В туристической сфере Черногории из-за COVID-19 складывается катастрофическая ситуация. В этом сезоне туристов там на 90% меньше, чем прежде, при том, что многие люди в стране целиком и полностью зависят от туристической сферы.

Черногория РСТ Ирина Тюрина Коронавирус

Новости по теме

Новости

В баварском Фильзеке посчитали убытки от вывода войск США

Пандемия коронавируса

Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом

Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Пандемия коронавируса

В ФРГ зафиксировали рекордно высокий суточный показатель по COVID-19

В Белоруссии заметили завышение в 1,5 раза явки на досрочном голосовании

В Белоруссии заметили завышение в 1,5 раза явки на досрочном голосовании
Взрывы в Бейруте

Эммануэль Макрон прибыл на место взрыва в Бейруте

Взрывы в Бейруте

МЧС России развернуло аэромобильный госпиталь в Бейруте

МЧС России развернуло аэромобильный госпиталь в Бейруте

Задержана доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины

Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины
Пандемия коронавируса

Из 18,7 млн заразившихся СOVID-19 в мире умерли более 706 тыс. человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');