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Приморского светооператора оштрафовали за показ порноролика на Масленицу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник Дома культуры одного из районов Приморского края оштрафован по решению суда за трансляцию порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы.

Михайловский районный суд Приморского края сообщает, что бывший светооператор Дома культуры ранее не был судим, что учтено при назначении наказания. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил виновному штраф в размере 20 тыс. рублей. Уголовное дело по ч. 2 ст. 242 УК РФ (публичная демонстрация порнографических материалов) прекращено.

"Гражданин впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вред, причиненный преступлением перед потерпевшим, полностью заглажен, извинения с его стороны принесены, моральный перед потерпевшим заглажен. Вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся", - отмечается в материалах суда.

Как сообщалось, 29 февраля текущего года во время празднования масленичных гуляний в Михайловском районе на большом уличном экране прошла демонстрация видео порнографического содержания. Полиция установила, что трансляция была запущена с помощью удаленного доступа через интернет жителем села Михайловка, 2001 года рождения.

Раньше мужчина занимал должность светооператора районного Дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей.

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