У православных началась Масленица

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В понедельник по православному календарю начинается Сырная седмица – последняя неделя перед Великим постом, известная также как Масленица.

Обычай праздновать Масленицу берет свое начало с древнейших времен – с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне-язычники тоже справляли в этот период года весенний праздник – встречу весны и проводы зимы.

В народе Масленица всегда считалась веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить "в горькой беде и худо кончит". Отмечать Масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами.

Для верующих Сырная седмица считается своего рода подготовкой к Великому посту. Церковь предписывает в эти дни больше думать о Боге, прощать врагам и близким прегрешения, а также отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр.