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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, минувшим вечером две семьи с детьми отдыхали в палатках в лесополосе у въезда в город. При разведении костра произошла детонация снаряда, находящегося в земле. В результате, осколочные ранения получили мальчик пяти лет и девятилетняя девочка. Оба ребенка с травмами были госпитализированы в Детскую областную больницу. Состояние мальчика оценивается медиками как тяжелое, девочки - средней степени тяжести, рассказали в пресс-службе.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием завершен осмотр места происшествия, будут назначены судебно-медицинские и взрывотехническая судебные экспертизы.

В прежние годы в Калининградской области у туристов существовало негласное правило - разводить огонь только в местах старых кострищ. Подрывы боеприпасов времен минувшей войны неоднократно приводили к гибели и ранению людей.

Балтийск Калининградская область СКР

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