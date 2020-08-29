В популярном месте отдыха под Балтийском нашли более 120 мин

Ранее при взрыве боеприпаса времен войны у поселка Павлово ранения получили двое детей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Балтийске популярное место отдыха в лесном массиве, где при взрыве пострадали дети, представляло реальную опасность для людей, сообщили "Интерфаксу" в региональном МЧС.

"Сегодня можно утверждать, что лесной массив в районе Павлово, где при взрыве неустановленного боеприпаса ранены двое детей, был очень опасным местом. Он буквально нашпигован боеприпасами минувшей войны. Минеры уже обнаружили и обезвредили более 120 различных мин, снарядов, гранат и даже одну авиабомбу", - сказали в пресс-службе.

Разминирование данной территории продолжается. Ранее считалось, что очистить территорию удастся за три-четыре дня, но саперы работают на месте уже более двух недель. Лесной массив по-прежнему закрыт для посещения.

Как сообщалось, 9 августа в лесном массиве у поселка Павлово при взрыве боеприпаса времен войны пострадали двое детей, которые отдыхали в лесу с родственниками и разожгли костер. Осколочные ранения получили пятилетний мальчик и девятилетняя девочка. В этот момент рядом с местом взрыва находились и другие люди. Эта территория пользуется популярностью у местных жителей для организации пикников и отдыха с палатками.

В послевоенное время и даже в 70-80-х годах прошлого века в Калининградской области существовало негласное правило во время отдыха на природе разводить огонь только на местах старых костров. При этом считается, что на территории региона сплошное разминирование было проведено эффективно.

По факту взрыва региональный СК проводит доследственную проверку.