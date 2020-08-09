Дело возбудили против уроженца Чечни, напавшего на сотрудницу полиции

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Чечни, который нанес травму сотруднице полиции в Петербурге.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, дело возбуждено по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Обвинение подозреваемому пока не предъявлено.

В ночь 8 августа на Конюшенной площади 21-летний безработный уроженец Чечни в ответ на просьбу 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района города предъявить документы вывернул ей руку.

Женщине была оказана медицинская помощь, после чего она продолжила нести службу.

Злоумышленника доставили в полицию, в отношении него составили административный протокол за неповиновение сотруднику полиции. Полиция будет ходатайствовать о его административном аресте.