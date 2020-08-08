Уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции в центре Петербурга

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан уроженец Чечни, нанёсший телесные повреждения сотруднице полиции во время рейда.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД, в ночь 8 августа на Конюшенной площади 21-летний безработный уроженец Чечни в ответ на просьбу 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района города предъявить документы вывернул ей руку.

Женщине была оказана медицинская помощь, после чего она продолжила нести службу.

Злоумышленника доставили в полицию, в отношении него составили административный протокол за неповиновение сотруднику полиции. Полиция будет ходатайствовать о его административном аресте данного гражданина.

Кроме того, материалы по этому инциденту переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела и последующего заключения подозреваемого под стражу.