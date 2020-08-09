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Российский сенатор уверен в безуспешности попыток протестов в Минске

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Попытка проведения протестных акций в Белоруссии в привязке к выборам президента республики обречена на провал, заявил "Интерфаксу" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что будет попытка провести "майдан-2", но уже в Минске, однако президент Белоруссии достаточно жёсткий человек, и если он сегодня будет избран президентом Белоруссии, а к этому всё идёт, он свою власть, которую получит от народа, просто так не отдаст", - сказал Джабаров в воскресенье.

Он также считает, что "никаких беспорядков, никакого насильственного свержение власти, я думаю, Лукашенко не допустит, и будет делать это таким путём, чтобы не было никаких жертв, никакого кровопролития".

Джабаров обратил внимание, что "в несанкционированном митинге, например, у посольства Белоруссии в Москве на Маросейке участвуют не белорусские граждане, а очень много граждан России, в том числе из наших ведущих оппозиционных СМИ".

"Создается впечатление, что эти сеансы готовились заранее, планировались на фоне акции задержанием наших 33 сотрудников ЧОПа", - сказал сенатор.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам данных, предоставленным в ЦИК с закрытых участков в пяти из семи регионов, набирает на текущих выборах 82%, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1".

Владимир Джабаров Белоруссия

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