В Минске начались стычки с ОМОНом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В столице Белоруссии в районе стелы "Минск - город герой" вечером в воскресенье начались стычки ОМОНА с собравшимися людьми, недовольными итогами выборов в республике.

"В Минске площадки возле гостиницы "Юбилейная" и возле Дворца спорта заполнены людьми. Пошли стычки с омоном!", - сообщает телеграм-канал "Страна для жизни".

Как сообщают очевидцы, в районе Стеллы визуально собралось несколько тысяч человек. ОМОН разгоняет людей, бросают "какие-то хлопушки", разбивают людей по секторам.

"Люди разбегаются, прячутся по кустам. Сверху летает дрон", - сообщают очевидцы.

Тем временем Министерство внутренних дел Белоруссии не располагает информацией о пострадавших среди протестующих в Минске.

"Пока такой информации нет", - сказала агентству "Интерфакс" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Комментируя эти сообщения, оппозиционный кандидата в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила: "Эти новости довольно неожиданные, но я в это верила". "С нашими людьми происходят беспрецедентные вещи. Наши люди просто проснулись, люди преодолели свой страх" "Поэтому я считаю, что мы уже победили. Мы победили свой страх, апатию и аполитичность", - сказала она.

Тихановская осудила действия силовых структур по отношению к митингующим в центре Минска в воскресенье вечером.

"Это ужасно, если это действительно сейчас происходит", - заявила журналистам Тихановская, комментируя сообщения СМИ о применении светошумовых гранат для разгона демонстрантов.

В свою очередь, соратница Тихановской Мария Колесникова отметила, что "власть совершает большую ошибку, если в 21 веке использует такие методы".