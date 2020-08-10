Восьмилетний мальчик пропал в Забайкалье

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Оперативники и волонтеры ведут поиски ребенка, который пропал в одном из сел Забайкальского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, 8 августа восьмилетний мальчик ушел из дома в селе Новая Заря Ононского района и не вернулся.

"Учитывая возраст пропавшего ребенка и обстоятельства его исчезновения, следователи пришли к выводу о том, что мальчик мог стать жертвой преступления", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В Ононский район направлены следователи-криминалисты следственного управления для помощи местным следователям. Поиски ребенка ведут сотрудники полиции, органов местного самоуправления, волонтеры.