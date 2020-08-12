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В Забайкалье нашли тело восьмилетнего мальчика, пропавшего в выходные

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Поисковые группы в среду обнаружили мертвым восьмилетнего мальчика, который пропал в субботу, 8 августа, в одном из сел Забайкальского края, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, тело мальчика было найдено в озере недалеко от села Новая Заря около 10:30 (4:30 мск).

На место выехала следственно-оперативная группа. Для помощи в расследовании уголовного дела в Забайкалье прибыли сотрудники главного управления криминалистики СК России, которые уже направляются в Ононский район.

Как сообщалось, в минувшую субботу мальчик ушел из дома в селе Новая Заря Ононского района и не вернулся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Поиски ребенка вели сотрудники полиции, органов местного самоуправления, волонтеры.

Забайкальский край СКР

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