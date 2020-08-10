Оставленный няней без присмотра трехлетний ребенок погиб под Волгоградом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в Волгоградской области проводят доследственную проверку по факту гибели трехлетнего ребенка при падении с третьего этаже в городе Волжский. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Предварительно, 9 августа 15-летняя няня, полагая, что малыш спит, оставила его без присмотра и сама заснула. Ребенок залез на подоконник, подошел к открытому окну с установленной москитной сеткой и выпал из окна третьего этажа. От полученных травм он скончался на месте.

СК проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.