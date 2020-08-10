Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:35Заразились
на 10.08В России 892 654+5 118В мире 19 861 683+224 177

Оставленный няней без присмотра трехлетний ребенок погиб под Волгоградом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в Волгоградской области проводят доследственную проверку по факту гибели трехлетнего ребенка при падении с третьего этаже в городе Волжский. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Предварительно, 9 августа 15-летняя няня, полагая, что малыш спит, оставила его без присмотра и сама заснула. Ребенок залез на подоконник, подошел к открытому окну с установленной москитной сеткой и выпал из окна третьего этажа. От полученных травм он скончался на месте.

СК проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Волгоградская область Волжский

Новости

Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова заявил о засекреченных томах в деле экс-полицейских

Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Модернизированный вертолет "Аллигатор" Ка-52М совершил первый полет

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 5 118 случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Крым обновил антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

РФ с понедельника возобновляет авиарейсы в Анталью, Бодрум и Даламан

РФ с понедельника возобновляет авиарейсы в Анталью, Бодрум и Даламан

Депортированные из Минска журналисты "Дождя" вернулись в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');