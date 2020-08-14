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В Сибири мужчина погиб, спасая упавшую из окна подругу

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Бердске следователи проверят обстоятельства гибели мужчины, который пытался поймать женщину, выпавшую из окна шестого этажа, сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Трагедия произошла в четверг. Женщина упала из окна, ее партнер находился внизу и, по предварительным данным следствия, хотел ее поймать. Он получил черепно-мозговую травму и умер в больнице. Его подруга находится в тяжелом состоянии.

"Обоим примерно по 30 лет", - сказала Кулешова.

Бердск СКР Новосибирская область

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