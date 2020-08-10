Рогозин допустил отправку Россией человека на Марс в течение 8-10 лет

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Техническая возможность отправить космонавтов на Марс появится у России уже в этом десятилетии, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр вокруг Луны, дойти до Марса и обеспечить посадку корабля на Марс у нас будут в течение 8-10 лет", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Мир 24".

"Вопрос только в том, что это будет действительно очень дорого. И если страна готова будет профинансировать эту программу и если нация скажет, что это нужно, то специалисты "Роскосмоса" обеспечат, я вам гарантирую, эту программу", - добавил он.