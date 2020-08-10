Ростехнадзор приостановил работу еще одного объекта "НТЭК" в Норильске

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Енисейское управление Ростехнадзора через суд приостановило на 63 дня эксплуатацию опасного производственного объекта АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") - паропровода "ТЭЦ-1 - Медный завод", сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В июле специалисты Ростехнадзора выявили на объекте многочисленные нарушения требований промышленной безопасности.

В частности, в паспорте паропровода отсутствуют достоверные сведения о замене арматуры в процессе эксплуатации, экспертиза промышленной безопасности объекта проведена не в полном объеме, не соблюдается график планово-предупредительных ремонтов наружных паропроводов района теплоснабжения на 2020 год. Наблюдаются смещения от проектного положения оси паропровода в районе озера Долгое, негерметичность фланцевых соединений на задвижках в районе Медного завода и озера Долгое.

Кроме того, элементы неподвижных и промежуточных опор паропровода в районах Медного завода, реки Щучья, озера Долгое, дворца спорта "Арктика" и Пиковой котельной в неудовлетворительном состоянии - опорно-ригельные части паропровода имеют просадки и разрушения.

По итогам проверки Енисейским управлением Ростехнадзора оформлен протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дела Норильский городской суд Красноярского края признал АО "НТЭК" виновным в совершении административного правонарушения.

Ведомство также отмечает, что компания признала вину и частично устранила выявленные нарушения в ходе рассмотрения дела.

В пресс-службе Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" пообещали прокомментировать ситуацию позже.

В июле сообщалось, что Енисейское управление Ростехнадзора наложило запрет сроком 90 суток на эксплуатацию шести опасных производственных объектов АО "НТЭК": объектов системы теплоснабжения Дудинки, топливного хозяйства ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, складов ГСМ предприятия тепловых и электрических сетей Дудинка, Курейской ГЭС и Усть-Хантайской ГЭС.

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов. Около 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в почву, в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Возбуждены четыре уголовных дела.