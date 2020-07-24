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Генпрокуратуру попросят проверить ситуацию с экологией в сфере влияния "Норникеля"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести разбирательство по вопросам экологической обстановки в сфере влияния "Норильского никеля" и в связи с аварией в Норильске, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я полагаю, что надо от имени Совета Федерации направить письмо в Генеральную прокуратуру и потребовать тщательного разбирательства, кто в этом повинен, почему не были приняты профилактические меры, почему эта авария стала возможной, кто ее допустил. И все виновные должны понести очень серьезное наказание", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в пятницу.

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"Давайте направим обращение в прокуратуру и попросим вынести соответствующий вердикт не только по этой аварии, а вообще в целом по экологической обстановке в сфере влияния "Норникеля", - добавила она.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО НТЭК (входит в группу "Норникеля") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилась 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Топливо попало в почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 г., когда ликвидация последствий заняла шесть лет. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей.

Разлив топлива в Норильске

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Совет Федерации Норникель Генпрокуратура РФ

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