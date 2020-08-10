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На Ульяновском патронном заводе произошел пожар

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пожар на территории Ульяновского патронного завода не затронул производство боеприпасов, горит склад арендованный под мебельное производство, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Пожар локализован на площади 1800 кв м. УЗдание использовали как склад для мебельного производства и внутри на момент пожара склад был пустой", - говорится в сообщении.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что угрозы производству боеприпасов нет.

"Горящий склад находится на большом расстоянии от производства боприпасов, нет никакой угрозы ни самому производству, ни окрестным домам. Эвакуация не требуется", - сказал источник.

Согласно сайту предприятия, завод поставляет на российским заказчикам и на экспорт различные модификации автоматных и пистолетных патронов, а также патронов к крупнокалиберным пулеметам с различными видами пуль.

Это единственный в России завод по производству 14,5-мм патронов различного назначения, говорится в сообщении.

Согласно сайту, АО "Ульяновский патронный завод" производит 20 видов гражданских патронов, является одним из крупнейших поставщиков данных изделий на российский и международный рынки.

Ульяновск

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