Пожарные потушили пожар на патронном заводе в Ульяновске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем на Ульяновском патронном заводе, где горел склад, арендованный под мебельное производство.

Региональный главк МЧС сообщил, что пожар полностью ликвидирован в 0:01 по московскому времени.

Пожар не затронул производство боеприпасов. Горевшее здание использовалось под склад для мебельного производства и в момент пожара было пустым.

Завод поставляет российским и зарубежным заказчикам модификации автоматных и пистолетных патронов, а также патронов к крупнокалиберным пулеметам с различными видами пуль. Это единственный в России завод по производству 14,5-мм патронов различного назначения.

АО "Ульяновский патронный завод" производит 20 видов гражданских патронов и стал одним из крупнейших поставщиков на своем рынке.