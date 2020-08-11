Шойгу прибыл с инспекцией в Петропавловск-Камчатский

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл во вторник в войска Восточного военного округа в Петропавловске-Камчатском, сообщили в Минобороны РФ.

"Глава военного ведомства проинспектирует ход строительства инфраструктуры основного места базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в ЗАТО "Вилючинск", заслушает главнокомандующего ВМФ о ходе боевой подготовки ТОФ", - говорится в сообщении.

Министр также проверит работу многофункционального медицинского центра, построенного военными строителями по поручению президента РФ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе, добавили в военном ведомстве.