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Шойгу прибыл с инспекцией в Петропавловск-Камчатский

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл во вторник в войска Восточного военного округа в Петропавловске-Камчатском, сообщили в Минобороны РФ.

"Глава военного ведомства проинспектирует ход строительства инфраструктуры основного места базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в ЗАТО "Вилючинск", заслушает главнокомандующего ВМФ о ходе боевой подготовки ТОФ", - говорится в сообщении.

Министр также проверит работу многофункционального медицинского центра, построенного военными строителями по поручению президента РФ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе, добавили в военном ведомстве.

Минобороны Сергей Шойгу Петропавловск-Камчатский

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