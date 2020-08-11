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В Калуге вынесли приговор наркоману, забившему до смерти ветерана

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Калужский областной суд приговорил к длительному сроку заключения 36-летнего жителя Малоярославца за убийство 93-летнего ветерана, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Подсудимого признали виновным в убийстве, разбойном нападении, двух эпизодах мошенничества и краже) и приговорили к 19 годам в колонии строгого режима.

По данным прокуратуры, обвиняемому были нужны деньги на покупку наркотиков. Год назад он пришел в квартиру 93-летнего ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, где ранее устанавливал пластиковые окна, и попросил в долг. Пенсионер дал обвиняемому 400 рублей, но тому этого показалось мало, и он напал на ветерана и избил его руками и металлической тростью. Пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы.

Подсудимый нашел и забрал из квартиры погибшего свыше 50 тыс. рублей. С похищенными деньгами он направился в Калугу, где на станции Калуга-1 деньги у него похитили. Тогда он обратился в полицию с заявлением о краже этих денег, говорится в сообщении.

Полицейские во время расследования выяснили, что ограбленный – убийца.

Также тем же летом наркоман обманул двух пенсионерок: получил у них за установку окон деньги и не установил их. Кроме этого, мужчина украл у знакомого телефон, а в одной из квартир в Малоярославце котел и батареи.

Калужская область Калуга

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