Омича будут судить за убийство ветерана из-за разногласий о штурме Берлина

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Тевризский районный суд направлено дело 65-летнего жителя поселка Тевриз, которого обвиняют в убийстве 95-летнего ветерана накануне юбилея Победы. Как сообщила прокуратура Омской области, поводом для убийства стало несогласие подозреваемого с действиями ветерана во время войны.

Конфликт начался из-за обсуждения того, что часть, в которой воевал ветеран, дойдя до Кёнигсберга, не пошла штурмовать Берлин, уточнили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, ссылаясь на первоначальные показания обвиняемого.

По версии следствия, убийство произошло 6 мая. Подозреваемый пришел в гости к ветерану. Они стали обсуждать войну. Гостя возмутили действия ветерана и его сослуживцев.

"Мужчина нанес ветерану не менее четырех ударов металлическим чайником по голове и телу. После этого он трижды ударил потерпевшего ножом в грудь, - говорится в пресс-релизе.

Ветеран погиб на месте.

Подозреваемый вынес из дома нож, завернув его в кухонное полотенце, и выбросил его по дороге.

Вины он не признал.