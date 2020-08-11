Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом аварийно сядет в Перми

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Службы международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) ожидают аварийную посадку истребителя МиГ-31, у которого при взлете оторвалось колесо. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона во вторник.

"Военный самолет МиГ-31 взлетел, и у него оторвалось колесо (с шасси - ИФ) при взлете. Сейчас вырабатывает топливо над городом и ожидается аварийная посадка", - сказал источник.

По информации собеседника агентства, сигнал об инциденте поступил около 20:00 (18:00 по Москве).

Пермь МиГ-31

Новости

Истребитель МиГ-31 с разрушенным колесом успешно сел в Пермском крае

В РФ вернулись четверо журналистов, задержанных в Минске

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,5 раза

Экономический кризис

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

ВВП России во II квартале упал на 8,5%
Пандемия коронавируса

Вакцина от коронавируса уже запатентована в России

Пандемия коронавируса

Противопоказаниями для прививки от COVID назвали хронические болезни и аллергии

Противопоказаниями для прививки от COVID назвали хронические болезни и аллергии

Жена пропавшего в Белоруссии журналиста "Медузы" обратилась в полицию

Депутат Хинштейн сообщил, что в Белоруссии нашли журналистов Солопова и Питалева

Депутат Хинштейн сообщил, что в Белоруссии нашли журналистов Солопова и Питалева

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Основатель "Артподготовки" Мальцев включен в список экстремистов

Основатель "Артподготовки" Мальцев включен в список экстремистов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');