Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом аварийно сядет в Перми

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Службы международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино) ожидают аварийную посадку истребителя МиГ-31, у которого при взлете оторвалось колесо. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона во вторник.

"Военный самолет МиГ-31 взлетел, и у него оторвалось колесо (с шасси - ИФ) при взлете. Сейчас вырабатывает топливо над городом и ожидается аварийная посадка", - сказал источник.

По информации собеседника агентства, сигнал об инциденте поступил около 20:00 (18:00 по Москве).