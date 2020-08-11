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Истребитель МиГ-31 с разрушенным колесом успешно сел в Пермском крае

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Дальний перехватчик МиГ-31, у которого разрушилось колесо задней стойки шасси, совершил штатную посадку в Пермском крае, сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

"Экипаж выполнил посадку в штатном режиме. Самолет повреждений не получил", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Разрушение одного из колес задней стойки шасси было обнаружено руководителем полетов при выполнении истребителем посадки после планового учебно-тренировочного полета, сказали военные.

"Руководитель полетов предупредил об этом командира воздушного судна. Инженерно-техническим составом проводится устранение неисправности", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Ранее во вторник источник в экстренных службах региона сообщил, что службы аэропорта "Пермь" (Большое Савино) ожидали аварийную посадку истребителя МиГ-31, у которого при взлете оторвалось колесо.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

Пермский край Миг-31

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