Росприроднадзор оценил ущерб от разлившегося авиакеросина на Таймыре

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Размер вреда водному объекту из-за разгерметизации трубопровода АО "Норильсктрансгаз"(входит в ГМК "Норникель") в июле предварительно составляет около 130 млн рублей, сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что 12 июля у поселка Тухард Красноярского края произошла разгерметизация трубопровода АО "Норильсктрансгаз", в результате чего разлилось авиационное топливо и попало по ручью в два безымянных озера. По факту инцидента следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Изначально сообщалось, что разлилось 44,5 тонны керосина. По данным Росприроднадзора, в окружающую среду попало 34,5 тонны топлива.

Кроме того, Росприроднадзор в рамках поручения вице-премьера РФ Виктории Абрамченко провел внеплановую выездную проверку "Норильсктрансгаза" и нашел многочисленные нарушения законодательства об охране окружающей среды.

Проверка установила, что резервуарные парки, в том числе межцеховые трубопроводы, находятся в неудовлетворительном состоянии: не поддерживаются параметры устойчивости и надежности строительных конструкций, а также исправность оснований, фундаментов, строительных конструкций инженерных технических сетей. На днищах резервуаров имеются вмятины, разрушены основания фундаментов некоторых резервуаров, трубопроводы не прилегают к опорам строительных конструкций, имеют многочисленные провисания и застойные зоны, деформации.

Было установлено, что технологические трубопроводы частично проложены по водному объекту, что создает угрозу разгерметизации из-за движения ледяных масс. При этом опорные конструкции фундаментов эстакад этих трубопроводов частично разрушены. Также выяснилось, что у компании отсутствуют документы, подтверждающие проведение реконструкций, капитального ремонта и замены изношенного оборудования.

"На промышленных площадках отсутствуют дренажная система и канализация для сбора производственно-дождевых сточных вод, нефтеулавливающие устройства и средства сбора нефтеразливов, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду. Вывод из эксплуатации объектов капитального строительства осуществляется без реализации мероприятий по охране окружающей среды, без разработки мероприятий по восстановлению природной среды, рекультивации или консервации земель в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

Также Росприроднадзор установил, что компания эксплуатирует объект размещения отходов производства и потребления без разрешения на ввод в эксплуатацию и внесения в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Предприятие не мониторит должным образом состояние и загрязнение окружающей среды на объектах размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду.

Прибрежная защитная полоса реки Большая Хета захламлена строительным мусором. Результаты анализов воды показали превышения содержания загрязняющих веществ. Это указывает на негативное влияние недостаточно очищенных сточных вод, поступающих в реку.

"Указанные нарушения свидетельствуют об отсутствии эксплуатационного контроля за техническим состоянием зданий и сооружений и создают угрозу деградации естественных экологических систем и ведут к негативным изменениям окружающей среды", - подчеркивает Росприроднадзор.

Служба по итогам проверки выдала "Норильсктрансгазу" предписание об устранении нарушений.