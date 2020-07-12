Около восьми тонн авиакеросина вылилось из-за разгерметизации трубы на Таймыре

По данным источника "Интерфакса", авария локализована, загрязнения реки Большая Хета удалось избежать

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Несколько тонн авиационного керосина вылилось в грунт из-за разгерметизации трубы на Таймыре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"При перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубы на резервуаре хранилища нефтепереливной станции, в грунт разлилось около 8 тонн керосина", - рассказал он.

Загрязнения реки Большая Хета удалось избежать. Авария локализована.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты.