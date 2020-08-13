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Завод "Роскосмоса" решил взыскать со структуры Росимущества 32 млрд рублей неустойки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Входящее в "Роскосмос" АО "Информационные спутниковые системы имени М.Ф. Решетнева (ИСС, Красноярский край, один из крупнейших в мире производителей спутников связи, навигации и геодезии) подало в Арбитражный суд Красноярского края два иска на 31,92 млрд рублей к структуре Росимущества.

Иски о взыскании неустойки поданы ко ФГУП "Главное военно-строительное управление N9" (ГВСУ N9) 7 августа, следует из картотеки арбитражных дел.

Пока к производству принят один из них - на 29,23 млрд рублей. Речь идет о неустойке по договору от 27 апреля 2015 года. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 3 сентября.

Сумма второго иска - 2,69 млрд рублей.

Другой информации на сайте пока нет. Оперативно получить комментарий ИСС о причинах обращения в суд "Интерфаксу" не удалось.

Ранее ФГУП "Главное военно-строительное управление N9" фигурировало в делах о хищениях при строительстве космодрома "Восточный". В частности, в феврале сообщалось, что Железногорский городской суд Красноярского края приговорил к различным срокам лишения свободы трех бывших сотрудников ГВСУ N9 Сергея Батукаева, Наталью Буланцеву и Элизу Кучину, а также директора ООО "СК Северстрой" (субподрядчик ГВСУ N9) Глеба Суховеркова.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2015 года фигуранты составляли фиктивные документы о выполненных работах по строительству зданий и сооружений космодрома "Восточный", а также закупке различных материалов. В результате они незаконно получили порядка 21 млн рублей. При этом для создания круговой поруки Батукаев и Буланцева премировали подчиненных должностных лиц, которые могли выявить недостоверность представленных сведений, на общую сумму свыше 3,8 млн рублей.

АО "ИСС" было создано в марте 2008 года. Компания владеет технологиями полного цикла создания космических комплексов - от проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах, от низких круговых до геостационарных. ИСС входит в структуру "Объединенной ракетно-космической корпорации" госкорпорации "Роскосмос".

ФГУП "Главное военно-строительное управление N9" принадлежит Росимуществу.

Роскосмос ИСС Арбитраж Красноярского края космодром Восточный Росимущество

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