Лукашенко предложил прислать белорусских строителей для достройки космодрома Восточный

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Белорусские строители готовы принять участие в достройке объектов российского космодрома Восточный, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске. Он отметил, что президент Владимир Путин "просил" его "посмотреть", передает "БелТА".

"Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а, может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве", - сказал президент.

9 сентября Лукашенко рассказал российским журналистам об этом предложении Путина: "И уже мне президент Путин говорит: возьми этот объект. Я контролирую, там, говорит, и деньги хорошие".

22 сентября он отметил, что договоренность об участии белорусских строителей в проекте может стать для него поводом посетить Дальний Восток, где бы он хотел побывать.

Он предположил, что в следующий раз встретится с Кожемяко в 2021 году уже на Дальнем Востоке.