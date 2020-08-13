В регионах Поволжья из-за лжеминирований проверяли суды и вокзалы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Анонимы 13 августа разослали предупреждения о бомбах, заложенных в судах в Нижегородской области, Саратове и Уфе, Красноярске и Новосибирске, а также в административных зданиях в Перми.

В частности, в ГУ МЧС Нижегородской области рассказали, что с 8 до 9 утра поступили угрозы о взрывах в зданиях судов, вокзалов и аэропортов на территории региона. Все здания были проверены, бомб нигде не нашли. Очевидцы рассказали об эвакуации из здания областного суда.

В единой диспетчерской службе Дзержинска, второго по величине города области, в 10:01 по Москве получили сигнал о минировании железнодорожного вокзала. Там провели эвакуацию, вокзал и прилегающую территорию проверили, бомбу не нашли.

В Саратове в четверг были эвакуированы посетители двух зданий первого кассационного суда общей юрисдикции, сообщила пресс-служба суда в своем телеграм-канале.

Угрозы о минировании поступили также в Советский, Калининский, Орджоникидзевский и Кировский районные суды Уфы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. В судах провели эвакуацию и проверки.

Анонимные сообщения о минировании также пришли в некоторые административные учреждения Перми. Там эвакуировали людей из нескольких судов, из железнодорожного вокзала "Пермь-2", аэропорта и одной из налоговых инспекций, сообщали региональные СМИ.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об эвакуации Петродворцового, Василеостровского и Октябрьского судов и опубликовала фотографию электронного письма с сообщением о минировании "всех магазинов "Пятерочка"".

В Красноярском крае анонимы "заминировали" несколько районных судов в областном центре и некоторых других городах, аэропорт "Красноярск", социальные и административные учреждения. Везде проводилась эвакуация, аэропорт задержал пять рейсов. Как сообщила пресс-служба правительства региона, бомб нигде не нашли, теперь силовики ищут отправителей писем.

В Новосибирске по той же причине проверяли суда, налоговую инспекцию и больницу, сообщила областная антитеррористическая комиссия. Осведомленный источник "Интерфакса" уточнял, что угрозы поступили в адрес четырех судов, одной районной налоговой инспекции и клиники "Микрохирургия глаза".

В Ростове-на-Дону в минувшую среду проверяли Ворошиловский и Кировский районные суды, а также областной суд, рассказал информированный источник "Интерфакса". В пресс-службе Ростовского областного суда подтвердили факт эвакуации, не уточнив причину.

Также в среду из-за ложных угроз проверяли аэропорт Якутска.

Волна массовых рассылок ложных сообщений о минировании зданий и объектов транспорта продолжается в России с 28 ноября 2019 года. Чаще всего анонимы рассылали угрозы в адрес объектов в Москве и Петербурге. До введения карантинных ограничений рассылку делали почти каждый будний день.