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Аэропорт "Красноярск" эвакуируют из-за сообщений о минировании

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пассажиров аэропорта "Красноярск" эвакуируют из-за поступивших сообщений о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"В 10:08 по местному времени поступило анонимное сообщение о минировании пассажирского терминала аэропорта, была проведена эвакуация всех из здания. В настоящее время ожидаем оперативные службы, которые должны провести проверку сообщения, после чего аэропорт, надеемся, возобновит работу. В настоящее время задержаны несколько рейсов, поскольку невозможно провести предполетный досмотр. Кроме того, прилетающие пассажиры так же пока находятся на борту самолетов, поскольку доступ в здание ограничен", - сообщил собеседник агентства.

В соцсетях также сообщается об эвакуации административных зданий и соцучреждений в городе Канске Красноярского края.

Ранее сообщалось, что утром в четверг анонимные сообщении о минировании здания Красноярского краевого суда, некоторых районных судов и нескольких административных зданий поступили на электронную почту данных учреждений.

В пресс-службе главного управления МВД агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что не комментируют данную информацию.

Красноярский край

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