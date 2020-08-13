Главу "Крымавтодора" уволили на фоне низких показателей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Директор ГУП "Крымавтодор" (Симферополь) Дмитрий Кривенко покидает пост, который занимал два года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мной принято сегодня решение, прямое поручение: первое - руководителя "Крымавтодора" - это товарищ Кривенко, уволить. Выговоры объявить товарищу Нефедову, товарищу Суханову - это Служба автомобильных дорог республики Крым (начальник и первый заместитель службы - ИФ) - за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах", - сказал Аксенов в четверг на совещании по реализации госпрограмм.

Глава Крыма сообщил, что за последнюю неделю посетил больше 70 объектов строительства, и нарушения были выявлены на более чем 50.

Как сообщалось 10 августа, Минтранс РФ назвал Крым в числе регионов с низким процентом укладки дорожного покрытия (менее 20%) и кассового освоения денег (менее 10%) при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Крымавтодор" на 100% подконтролен Минтрансу Крыма, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Кривенко возглавлял ГУП с сентября 2018 года.

"Крымавтодор" по решению правительства России является одним из трех единых подрядчиков по ремонту автодорог в Крыму в 2020-2021 годах.