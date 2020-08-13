Первый производитель креветки в РФ остановил работу из-за COVID-19

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Первый производитель аквакультурной креветки в РФ - компания "Русская креветка" - остановила производство в Калужской области из-за нарушений производственного цикла на фоне распространения коронавируса.

Как сообщил корпоративному изданию Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" исполнительный директор компании Евгений Хозиков, "цеха уже разобраны".

По его словам, из-за закрытия границ и других проблем, вызванных пандемией, предприятие пока не может завозить посадочный материал - личинок креветки. Ранее ее поставляли из Бразилии, Индонезии, США и уже в Калужской области доращивали до товарного размера.

"Пока неизвестно, когда прояснится ситуация с открытием границ, поэтому взяли паузу, - отметил Хозиков. - Но восстанавливать производство будем уже не здесь, перенесем его в Крым".

В Крыму у компании есть второй бизнес - выращивание мидий и устриц, но проект еще в начальной стадии. В Крыму же "Русская креветка" планирует выращивать собственный посадочный материал королевской креветки.

"Русская креветка" и российский "креветочный" рынок

"Русская креветка" создавалась как альтернатива импортным замороженным креветкам. Ферма по белой тихоокеанской креветке (ваннамей) в Малоярославецком районе Калужской области введена в конце 2016 года, инвестиции в нее составили около 100 млн рублей.

Компания выращивала 20-30 тонн продукции в год и поставляла ее в основном в рестораны. При выходе на полную проектную мощность объем производства должен был достичь 200 тонн креветок в год.

В настоящее время российский "креветочный" рынок состоит из импортной продукции - это около 40 тыс. тонн преимущественно аквакультурной продукции ежегодно и дикой креветки, добываемой российскими рыбаками, это примерно 30 тыс. тонн в год. Часть российского улова дикой креветки экспортируется. Объем отечественной добычи этого вида морепродуктов после введения Россией в 2014 году продэмбарго ежегодно растет.

Российская креветка добывается на Дальнем Востоке, в Баренцевом, а также в Черном морях. Ведется промысел нескольких видов: гребенчатой, северной, углохвостой, черноморской, шипастого шримс-медвежонка и других.