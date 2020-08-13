Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:49Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 620 847+277 258

Первый производитель креветки в РФ остановил работу из-за COVID-19

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Первый производитель аквакультурной креветки в РФ - компания "Русская креветка" - остановила производство в Калужской области из-за нарушений производственного цикла на фоне распространения коронавируса.

Как сообщил корпоративному изданию Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" исполнительный директор компании Евгений Хозиков, "цеха уже разобраны".

По его словам, из-за закрытия границ и других проблем, вызванных пандемией, предприятие пока не может завозить посадочный материал - личинок креветки. Ранее ее поставляли из Бразилии, Индонезии, США и уже в Калужской области доращивали до товарного размера.

Пандемия коронавируса

"Пока неизвестно, когда прояснится ситуация с открытием границ, поэтому взяли паузу, - отметил Хозиков. - Но восстанавливать производство будем уже не здесь, перенесем его в Крым".

В Крыму у компании есть второй бизнес - выращивание мидий и устриц, но проект еще в начальной стадии. В Крыму же "Русская креветка" планирует выращивать собственный посадочный материал королевской креветки.

"Русская креветка" и российский "креветочный" рынок

"Русская креветка" создавалась как альтернатива импортным замороженным креветкам. Ферма по белой тихоокеанской креветке (ваннамей) в Малоярославецком районе Калужской области введена в конце 2016 года, инвестиции в нее составили около 100 млн рублей.

Компания выращивала 20-30 тонн продукции в год и поставляла ее в основном в рестораны. При выходе на полную проектную мощность объем производства должен был достичь 200 тонн креветок в год.

В настоящее время российский "креветочный" рынок состоит из импортной продукции - это около 40 тыс. тонн преимущественно аквакультурной продукции ежегодно и дикой креветки, добываемой российскими рыбаками, это примерно 30 тыс. тонн в год. Часть российского улова дикой креветки экспортируется. Объем отечественной добычи этого вида морепродуктов после введения Россией в 2014 году продэмбарго ежегодно растет.

Российская креветка добывается на Дальнем Востоке, в Баренцевом, а также в Черном морях. Ведется промысел нескольких видов: гребенчатой, северной, углохвостой, черноморской, шипастого шримс-медвежонка и других.

Хроника 27 января – 13 августа 2020 годаЭкономический кризис
Русская креветка Евгений Хозиков Россельхознадзор Калужская область Коронавирус

Новости

Правительство изменило правила контроля за госзакупками

Правительство изменило правила контроля за госзакупками
Пандемия коронавируса

Директор судзавода "Калашникова" умер после заражения коронавирусом

Суд разошелся с Роспатентом во мнении об известности "Роллтон" в РФ

ФСИН сообщила о новом рекордном сокращении числа заключенных

ФСИН сообщила о новом рекордном сокращении числа заключенных

Нефть начала сочиться из танкера, затонувшего в войну в Финском заливе

Пандемия коронавируса

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

Мишустин предложил KAZ Minerals опробовать на Баимке беспилотники

У вице-премьера Трутнева выявили коронавирус

Российская вакцина от коронавируса появится в Латинской Америке

Российская вакцина от коронавируса появится в Латинской Америке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');